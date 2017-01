De: Refém dá violência Para: Autoridades competentes.

Gostaria de relatar que está acontecendo vários assaltos no bairro do triângulo geralmente no mesmo horário entre 4:00 e 5:00 horas horário que muitos trabalhadores estão no ponto .Informo aí dá que os meliantes estão ficando em uma determinada praça próximo ao colégio Rui Bacelar escondidos e quando avistam as vítimas saem e atacam . Está difícil ser assaltada a cada 10 dias , desse jeito vamos trabalhar pra sustentar vagabundos enquanto isso a polícia que deveria está agindo nada faz mesmo nos registrando as ocorrência nada é feito para intervir a ação dos meliantes.Gostaria de pedir pelo amor de Deus que façam rondas pois a minha filha já está traumatizada.Nos não aguentamos mais .

