De: MORADOR Para: AUTORIDADES COMPETENTES

Gostaria que as autoridades tomassem providências quanto a um establecimento no bairro da Bomba. O proprietário fez um muro no passeio e ainda fecha a outra calçada com mesas e cadeiras e como se não bastasse os clientes ainda estacionam seus veículos no passeio e nós os moradores precisamos dividir a rua com o carros que passam. O bar fica na Rua Bela vista de fundo com a Cidade do Saber Que sejam tomadas as providências.

Data: 09 de Janeiro de 2017