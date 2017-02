De: Moradora Gleba H Para: Autoridades do Meio Ambiente e Prefeito

Na Gleba H continua a poluição ao anoitecer e fumaça para todos os lados a Cerâmica continua com a destruição do meio Ambiente e acabando com a saúde dos moradores que aqui habitam por favor tem alguém que possa nós ajudar com fiscalização pq está difícil respirar aqui a fumaça toma de conta todas as noites até pela manhã vista a olho nu.

Data: 31 de Janeiro de 2017